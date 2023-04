Dois homens são presos suspeitos de homicídio e por integrar grupo criminoso em Itapipoca

Duas pessoas foram presas em flagrante nesse domingo, 23, suspeitas de matar um homem de 30 anos e integrar grupo criminoso, em Itapipoca, município distante 139,9 km de Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou a dupla na madrugada, momentos após o crime, no bairro Cacimbas.

De acordo com a PMCE, a equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada por volta das 0h50min. Os policiais começaram as buscas e encontraram os homens em uma moto, em uma via pública do bairro.

Eles foram identificados como Gil Erbeson Lopes dos Santos, de 25 anos, e Jonas Pereira de Sousa Filho, 22. Conforme a Polícia, a dupla faz arte de um grupo criminoso atuante na área. Com eles, duas pistolas 9mm com numeração raspada foram encontradas. Uma das armas estava com quatro munições intactas, na outra não havia munição.

A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Itapipoca, com as pistolas apreendidas, além do celular de um dos suspeitos e a motocicleta. Autuados em flagrante por homicídio doloso e por integrar organização criminosa na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que cobre a área, agora os homens estão à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673 7042

