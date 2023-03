CE: bombeiros resgataram 878 animais em fevereiro; índice aumentou 10,85%

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou 878 animais somente em fevereiro de 2023, em todo o território cearense. De acordo com instituição, índice é 10,85% maior ao registrado no mesmo período do ano passado — quando corporação realizou 792 resgates desse porte.

Segundo órgão, as cobras jiboias são as espécies mais resgatadas, "seguidas por felinos, cães, iguanas e cassacos". Também foram resgatados: jacarés, bacuraus, carcarás, éguas, vacas, garrotes, gatos-do-mato, gaviões, gambás, guaxinins, jacaretinga, macacos-prego, onça, saguis e tamanduás-mirins.

Nessa segunda-feira, 27, por exemplo, equipes atuaram para retirar um cassaco que se encontrava em um banheiro do Fórum Clóvis Beviláqua. O animal não apresentava ferimento aparente e foi solto em seu habitat natural logo em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cassaco é resgatado pelo Corpo de Bombeiros (Foto: REPRODUÇÃO CBMCE)



O cassaco é um mamífero marsupial que pode ser encontrado desde o sul dos Estados Unidos até a América do Sul. No Brasil, ele recebe ainda outros nomes como: gambá, sariguê, saruê, mucura e timbu.

Em relação ao balanço anual, em todo ano de 2022 foras resgatados no Estados 9.641 animais. Número supera os anos de 2020 e 2021, quando índices foram de 3.926 e 5.217, respectivamente.

Sobre o assunto Polícia Civil prende homem com material de pornografia infantil em Fortaleza

Juventude Digital abre vagas para cursos gratuitos e bolsistas em Fortaleza

Curso Popular de Astronomia tem aulas gratuitas em Fortaleza

Tags