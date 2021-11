Centro Universitário Uninta terá campus em Fortaleza localizado na antiga Etna

Com matriz em Sobral, o Centro Universitário Inta (Uninta) vai ganhar um novo campus no Estado a partir de 2022. A instituição vai ocupar o prédio da antiga loja de móveis Etna, no bairro Cocó, em Fortaleza, que encerrou suas atividades presenciais no Nordeste desde o último dia 30 de setembro, mantendo as vendas apenas de forma online.

A inauguração do campus pretende começar oferecendo cinco cursos, sendo Direito, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina Veterinária, para 450 alunos. Para os anos seguintes, 2023 ou 2024, estão previstos os cursos de Farmácia, Odontologia, Biomedicina e Medicina. A reforma do antigo prédio tem um investimento declarado de R$ 15 milhões.

LEIA MAIS | Uninta terá campus onde ficava a antiga Etna

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 24, o chanceler da instituição, Oscar Spíndola Rodrigues Junior, explicou ao repórter Jocélio Leal que a Uninta já tem 22 anos de atuação, mas que até então não possuía campus na Capital cearense pela falta de um espaço bem localizado para comprar. O primeiro curso ofertado pela faculdade particular foi de Teologia, em 2003.



Sobre o assunto MPF entra com ação para recuperar Área de Proteção Ambiental desmatada em Meruoca

Estudantes de Juazeiro são premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Governo do Ceará recebe prêmio Muriqui por ações de desenvolvimento sustentável

Juazeiro do Norte: matrícula em escolas da rede municipal foi iniciada

“Há muito tempo, a gente pretendia expandir para Fortaleza, mas não tínhamos chegado presencialmente ainda porque a gente nunca encontrava um prédio de excelência para comprar em um local bom [...] Então, tivemos a oportunidade de ver aquele prédio que funcionava a Etna e o adquirimos”, pontua Oscar.



O chanceler explica que as reformas já estão acontecendo e que o objetivo principal é trazer para o campus de Fortaleza a mesma qualidade de ensino e estrutura encontrada em Sobral, Tianguá e Itapipoca, municípios do interior do Ceará. "Estamos nos instalando em Fortaleza com o objetivo de concorrer com quem se achar melhor", explica.

O Uninta de Sobral, Tianguá e Itapipoca faz parte da Associação Igreja Adventista Missionária (Aiamis), sendo formado também pela Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) e pela Faculdade IEducare (Fied), além do novo campus em Fortaleza. O grupo também opera um polo na Flórida, nos Estados Unidos, focando em alunos brasileiros.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags