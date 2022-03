Cearense foragido por tráfico, roubo e associação criminosa é preso no Maranhão

Um homem que figurava na lista do Programa Estadual de Recompensa do Ceará foi localizado no Maranhão na tarde dessa quarta-feira, 9. Sancley de Araújo Holanda, de 41 anos, é conhecido como "Sadam" e apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação no Ceará, Piauí e Maranhão.

Conforme os levantamentos feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Sancley atua no tráfico de drogas e no comércio e distribuição de armas de fogo, além de ter envolvimento em roubos a agências bancárias e a veículos de transporte de valores. Com sua localização, quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e roubo foram cumpridos.

Apurações apontam que os crimes ocorreram entre 2018 e 2020, nas cidades de Fortaleza e Caucaia. Sancley foi localizado na Cidade de Caxias, no Maranhão, na tarde dessa quarta-feira, 9, após diligências dos investigadores cearenses. A ação teve apoio de uma equipe da Polícia Civil da região.

Prisão de foragidos do Ceará

O Programa Estadual de Recompensa foi instituído em 2019. Desde então, 15 foragidos já foram localizados, sendo uma mulher e 14 homens. Destes, sete homens foram capturados em outros estados: Piauí (1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Norte (1), Maranhão (1) e São Paulo (3).

A única mulher incluída na lista e que já está presa foi capturada em Jijoca de Jericoacoara, no litoral cearense. Os demais presos foram localizados em Barreira, Fortaleza e Sobral.

Denúncias

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



