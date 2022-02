Polícia Civil identifica loja que comercializa celulares furtados

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) iniciou uma ação para desarticular um comércio irregular envolvido em um esquema de receptação qualificada de aparelhos celulares, no município de Itapipoca, nessa quarta-feira, 23. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos aparelhos celulares com registro de furto.

A investigação começou a partir de uma denúncia que resultou na localização de um comércio de eletrônicos, no bairro Cruzeiro, que estaria adquirindo aparelhos celulares advindos de furtos e roubos. Na abordagem, José Alessandro Araújo, 26 anos, proprietário do comércio, estava em posse de cinco aparelhos furtados. O suspeito já possui antecedentes criminais por receptação.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Todos os aparelhos celulares apreendidos foram encaminhados à unidade policial. No entanto, a Polícia Cívil segue investigando os demais envolvidos no crime.



