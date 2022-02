Mulher furta plantas de vizinha no DF e caso termina em confusão: "Sou advogada e tenho irmão delegado"

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal sob a acusação de ter furtado plantas ornamentais de seus vizinhos. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de uma das residências e, por conta disso, os residentes foram tirar satisfação, que terminou bate-boca.

No sábado, 19, por volta das 9h30min, a gravação mostra o momento em que a mulher desce de um veículo de cor cinza no setor de Mansões de Samambaia e, com uma faca e uma sacola, ela corta uma muda de plantas e retorna para o carro. O automóvel estava sendo dirigido por outra pessoa. As informações são do site G1 do Distrito Federal.

Então, revoltados, os vizinhos foram atrás da mulher, já que - conforme relatos à reportagem -, já havia furtado outras plantas ornamentais de outros vizinhos. A cena também foi registrada e a mulher justificou que poderia pegar as plantas já que "estavam na rua".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A rua é pública e não te dei autorização para você filmar", disse a suspeita de cometer o crime. Uma das vizinhas que foi tirar satisfação ameaçou denunciar o caso à polícia, mas a mulher alegou ser advogada e ter um irmão delegado. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia em Samambaia Sul.



Tags