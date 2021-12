Menino de 9 anos que sofria tortura do pai e da madrasta é resgatado em Manaus

A Polícia Civil resgatou um menino de nove anos, nessa segunda-feira, 6, que era torturado pelo pai e pela madrasta no bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus (AM). A criança era acorrentada durante a noite e dormia assim. Os suspeitos foram presos em flagrante. A vítima passaria por episódios de violência por motivos torpes, como urinar na cama da irmã mais nova e tomar o iogurte dela.

De acordo com informações do portal do G1 Amazonas, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) informou que o menino apanhava constantemente por qualquer motivo e, quando acorrentado, ninguém o ajudava a ir ao banheiro. Ele frequentava a escola no período da tarde, mas não contava sobre os episódios de violência sofridos por medo de apanhar mais.

Por meio de depoimento dado à polícia, o pai explicou que acorrentava o filho todas as noites porque ele urinava na cama da irmã mais nova e tomava o iogurte dela. Além da vítima, outras duas crianças, de 2 e 8 anos, também moravam na casa. De acordo com o G1, não há informações se elas também sofriam agressões ou eram torturadas.

O menino de 9 anos foi levado a um abrigo, enquanto as outras duas crianças, filhos do casal, ficaram com parentes. A vítima teria ido morar com o pai e a madrasta após a separação dos pais. A mãe biológica teria abandonado o garoto há cerca de quatro anos.

Segundo a Depca, o casal vai responder pelo crime de tortura, sendo encaminhados a audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. O crime de tortura tem pena de até oito anos, podendo ser agravado pelo fato de o agressor ser o pai biológico e da tortura ser cotidiana.

