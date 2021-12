Mais de 30 mil prisões e apreensões foram realizadas no Ceará em 2021

Durante os meses de janeiro a novembro de 2021, o total de 30.077 capturas, entre prisões, apreensões de drogas, armas e outros bens ilícitos, foram realizadas no Ceará. Os dados são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), instituição vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), divulgados nesta terça-feira, 7.

O levantamento mostra que só em novembro, 2.620 ações foram realizadas. Foram 2.162 prisões e apreensões em flagrante e outras 458 capturas por intermédio de mandados judiciais. Conforme a SSPDS, a maior parte das ações é relacionada ao tráfico de drogas, que correspondem a 399 ocorrências no período. Ainda segundo a pasta, a média é de algo em torno de 87 pessoas capturadas por dia em todo o Ceará.

De acordo com o secretário da pasta, Sandro Caron, os dados do balanço mostram a importância da estratégia das áreas operacionais e de inteligência. “Esse dado significativo é resultado de uma estratégia que uniu as áreas operacionais e de inteligência, aumentando a efetividade das ações com prisões, capturas, apreensões de drogas, armas e outros bens ilícitos. É importante destacar, ainda, a intensificação nas investigações realizadas pela Polícia Civil e o trabalho de caráter preventivo e ostensivo da Polícia Militar”, disse.

Balanço por regiões

A Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) foi a região com maior número de capturas em novembro, com 299 prisões e apreensões. Ela é constituída pelos seguintes municípios:

Abaiara

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Aurora

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Crato

Farias Brito

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Mauriti, Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Penaforte

Porteiras,

Potengi

Salitre

Santana do Cariri

Em seguida, aparece a AIS 14, com 288 capturas no último mês de novembro, onde é compreendida pelas seguintes cidades:

Alcântaras

Barroquinha

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Croatá

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Martinópole

Massapê

Meruoca

Moraújo

Mucambo

Pacujá

Santana do Acaraú

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará



