Aos 116 anos, brasileira é reconhecida como a pessoa mais velha do mundo

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, 116, foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Longeviquest, ranking de longevidade internacional. A confirmação foi feita no último domingo, 29, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, que ocupava o posto anteriormente, com 116 anos e 220 dias. Nascida em 8 de junho de 1908, Inah é natural de São Francisco de Assis, município do Rio Grande do Sul. Intitulada pessoa mais velha do Brasil desde 2022, a freira atribui a longevidade a Deus, quem ela afirma ser o segredo de sua saúde.

Em 1934 fez seus votos de profissão perpétua e se tornou oficialmente freira. Após 12 anos no Rio de Janeiro, Inah voltou para Santana do Livramento, onde deu continuidade à carreira de professora. Ao longo da carreira também trabalhou em duas oportunidades em outro município gaúcho, Itaqui. Nos anos 80, assumiu um cargo na Casa Provincial em Porto Alegre, onde ficou até se aposentar em 1995. Fã assídua de futebol, Inah carrega no peito um amor também pelo Sport Club Internacional, um dos grandes clubes do futebol gaúcho e brasileiro. Lembrado pela torcedora como “o clube do povo” (slogan adotado pelo clube em 2017), o campeão de tudo conquistou também o coração da freira.

Idosa acumula recordes de longevidade

Além de ser a pessoa mais idosa viva atualmente, Inah é também a 20ª pessoa mais velha já registrada na história. Em 2022, mesmo ano em que se tornou a mulher mais velha do Brasil, a aposentada assumiu também o posto de maior longevidade na América do Sul, após o falecimento da colombiana Sofia Rojas, de 114 anos. Entre as freiras, Inah é a segunda mais longínqua de todos os tempos, atrás apenas de Lucile Randon (Irmã André) da França, que faleceu em janeiro de 2023 com 118 anos e 340 dias. A ex-professora é também a última pessoa vida nascida em 1908 e uma das três sobreviventes da década de 1900. Homem e mulher mais velhos do mundo são brasileiros Além do posto agora ocupado por Inah, o título de homem mais velho do mundo também é ocupado por um brasileiro, mais especificamente cearense. No último mês de novembro, o agricultor João Marinho Neto, 112, se tornou a pessoa do sexo masculino mais longínqua de todo o planeta, após o falecimento do britânico John Tinniswood, que era 38 dias mais velho que ele.