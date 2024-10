Homem é morto a tiros em via pública no Interior do Ceará

Um homem de 23 anos foi morto a tiros em uma via pública no município de Itapajé, a 130 km de Fortaleza, nessa sexta-feira, 4. Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a pasta, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e "colheram informações que subsidiarão as apurações policiais".

A vítima tinha passagens por tráfico de drogas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstância da morte e o caso será investigado pela Delegacia Municipal de Itapajé.