Fortim, Tururu e Piquet Carneiro vão receber novos canais de TV Digital

O Ministério das Comunicações anunciou a autorização para novos canais de TV Digital em três municípios do Ceará. As cidades contempladas são Fortim, Tururu e Piquet Carneiro. As portarias que formalizam a liberação dos serviços de Retransmissão de Televisão (RTV) foram publicadas no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 4. No total, 49 mil moradores serão beneficiados.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou a importância de expandir o acesso à TV Digital no país. “A população brasileira precisa ter acesso a uma TV Digital de qualidade, com mais serviços e programações sem interferências”, afirmou.

Além disso, o ministro destacou que a radiodifusão é uma forma eficaz de participação social e que apoiar entidades e emissoras é fundamental para garantir que a população tenha acesso a entretenimento, informação e cultura.