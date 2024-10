Mais da metade das residências de indígenas do Ceará tem condições precárias de saneamento

A porcentagem chega a 53,48% das 24.203 residências de indígenas registradas no Estado pelo Censo 2022

O dado é do Censo Demográfico de 2022 e foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 4.

Mais da metade dos domicílios que têm pelo menos um morador indígena no Ceará tem algum tipo de precarização do saneamento básico , seja na ausência de abastecimento de água canalizada, destinação adequada do esgoto ou coleta de lixo.

A porcentagem chega a 53,48% das 24.203 residências de indígenas registradas no Estado pelo Censo. No entanto, entre as 3.417 casas localizadas dentro de terras indígenas oficialmente delimitadas a taxa é ainda maior, chegando a 67,75%.

Pelo menos 1.534 domicílios se encaixam em todas as categorias de forma simultânea, não tendo água canalizada, nem esgotamento e coleta de lixo.

Para a análise, o IBGE reuniu todos os domicílios particulares permanentes com pelo menos um morador indígena, retirando os do tipo habitação indígena sem paredes ou malocas, que aderem a uma das categorias de resposta mais próximas da precariedade ou da ausência do saneamento básico. São eles aqueles em que: