Seis regiões cearenses têm possibilidade de chuva para este domingo, 6

Eleitores podem ser surpreendidos com o fenômeno climático intitulado de "Chuva do Caju"

Nesse domingo, 6, que pode ser decisivo para as prefeituras do Ceará, os eleitores devem ficar atentos às possibilidades de chuva em seis regiões. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, as chuvas devem ser "passageiras e pontuais" e podem acontecer no fim da madrugada e início da manhã de domingo.

Pela tarde, a estimativa é que o Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém tenham céu variando de com poucas nuvens a sem nuvens. Nas demais macrorregiões, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. De noite, a expectativa é que o céu varie entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.