Aves silvestres criadas em cativeiro são resgatadas pela Polícia Ambiental em Itapajé

Dono do cativeiro foi preso em flagrante e vai responder por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo

Um homem de 52 anos que mantinha um cativeiro com pelo menos 23 aves silvestres foi preso em flagrante no município de Itapajé, a 130 quilômetros de Fortaleza. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 30, após denúncia anônima. Na propriedade onde o suspeito mantinha a criação ilegal, os policiam também encontraram uma carcaça de Tatu congelada.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), os pássaros eram criados em gaiolas e comercializados em feiras livres da região. A propriedade onde o cativeiro funcionava fica localizada no Distrito de São Tomé, na zona rural de Itapajé. No local, os policiais apreenderam uma espingarda, munições, espoletas, chumbo e insumos possivelmente utilizados para a caça ilegal.

Diante do flagrante, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Itapipoca e autuado por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo. O homem não tinha antecedentes criminais.