Carreta carregada de vasilhames vazios tomba na BR 222 em Itapajé

Uma carreta carregada com vasilhames vazios da empresa fabricante de bebidas Ambev tombou, no início da tarde desta terça-feira, 6, no km 119 da BR-222, em Itapajé. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

Ainda conforme informações da PRF, viaturas foram ao local e o veículo de grande porte se localiza fora da pista.

