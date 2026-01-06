Mais de 60 mil maços de cigarro contrabandeado são apreendidos em Itaitinga

Carga foi apreendida e um homem foi preso / Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira, 6, um total de 62 mil maços de cigarro contrabandeado, que estavam guardados dentro de uma van. Um homem foi preso.


