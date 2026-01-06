Mais de 60 mil maços de cigarro contrabandeado são apreendidos em Itaitinga

Mais de 60 mil maços de cigarro contrabandeado são apreendidos em ItaitingaVeículo foi interceptado durante uma fiscalização de combate à criminalidade nas rodovias federais cearenses, realizada na BR116, no km 24
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira, 6, um total de 62 mil maços de cigarro contrabandeado, que estavam guardados dentro de uma van. Um homem foi preso.
De acordo com a instituição, o veículo foi interceptado durante uma fiscalização de combate à criminalidade nas rodovias federais cearenses, realizada na BR116, no km 24.
Na ocasião, os agentes interceptaram a van e durante a abordagem encontraram os maços guardados no compartimento de carga do carro.
O motorista, um homem de 29 anos, disse aos agentes ter recebido R$ 500 para transportar a mercadoria. De acordo com a PRF, o material teria como "destino provável" Fortaleza.
Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado, junto com o material, para a Delegacia da Polícia Federal, que agora investiga a origem dos maços.