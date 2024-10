Primeiro censo da espécie Jandaia-verdadeira é realizado no Ceará

Ao todo, 47 animais da espécie Jandaia-verdadeira foram contabilizados Crédito: Juliana Santos

Considerada como uma espécie ameaçada de extinção pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), a Aratinga Jandaya, também conhecida como Jandaia-verdadeira, foi encontrada no último mês de agosto repovoando um terreno em Fortaleza. A ONG Aquasis então, para construir um inventário sobre a espécie, realizou no último dia 28 de setembro o primeiro censo da população de Jandaia no Ceará. A ação contou com o apoio do Parque Arvorar, novo parque temático do Beach Park, localizado na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, que será inaugurado em breve e tem como objetivo promover a conservação e a educação ambiental. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes disso, a ave, que é símbolo da fauna cearense, passou por um processo de defaunação — que é quando há extinção ou diminuição populacional da espécie em seu habitat natural. A sua população foi considerada pequena e vulnerável .

Essa "é uma oportunidade única de ter a jandaia-verdadeira repovoando a cidade de Fortaleza e futuramente outros locais onde ela já existiu no Estado", afirma o biólogo e gerente de programa da Aquasis, Fábio Nunes. De acordo com ele, em uma eventual falta de cavidades para essas aves, os ninhos artificiais, feitos do tronco da carnaúba, irão ajudar as jandaias a continuar aumentando a população no local. "Por enquanto instalamos apenas um ninho para verificar uma eventual ocupação pelas jandaias. Ao que parece, o local tem muitas cavidades disponíveis, mas temos a intenção de instalar mais alguns ninhos e continuar esse monitoramento", explica Fábio.

Ainda de acordo com o biólogo, futuramente algumas jandaias poderão servir de matrizes para repovoar outras áreas do Estado do Ceará. "Através de translocações, tudo isso sendo feito em parceria com estes órgãos", finaliza. Projeto busca repovoar aves nativas ameaçadas de extinção A Jandaia-verdadeira foi uma das espécies escolhidas para iniciar o projeto "Refauna Arvorar", do Parque Arvorar, que busca a repovoação de aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção. A outra espécie escolhida foi a do Periquito Cara-Suja (Pyrrhura griseipectus). A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis). A missão do Parque Arvorar é manter a conservação das espécies presentes no parque, principalmente aquelas que não possuem condições de retorno ao ambiente natural. O parque tem a capacidade de receber animais de qualquer parte do Brasil, valorizando a biodiversidade.

As espécies são alocadas de acordo com o porte e ambientação de cada aviário, buscando sempre o mais próximo do ambiente natural. No parque, os animais vítimas de tráfico e maus-tratos são tratados física e comportamentalmente nos bastidores. Os animais avaliados que estão aptos à soltura são encaminhados a instituições parceiras para passarem pelo processo de reabilitação e retorno ao ambiente natural. O parque possui uma estrutura completa para o atendimento dos animais, com equipamentos para realizar diversos procedimentos, como exames de sangue, ultrassom e raio x, atuando como ponto de apoio no cuidado com a fauna local.