Estagiárias são suspeitas de fraudar empréstimos em agência do INSS em Maracanaú

O delegado de Polícia Federal e chefe da Delegacia de Crimes Previdenciários no Ceará, Cláudio Carvalho , explica que, em julho de 2024, o setor de monitoramento de benefícios do INSS identificou a atuação irregular das duas estagiárias. As duas estavam liberando de forma massiva, benefícios previdenciários para a contratação de empréstimos consignados.

As estudantes atuavam na Agência da Previdência Social de Maracanaú e, por meio do cumprimento dos mandados realizados nas residências das duas e na agência, foram coletados documentos, aparelhos celulares e computadores, que serão analisados para descobrir a identidade dos demais membros da organização.

A Polícia Federal no Ceará cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Maracanaú e Pacatuba , ambos localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação, realizada na manhã desta quinta-feira, 12, identificou que duas estagiárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estavam envolvidas em um esquema de fraude, liberando empréstimos sem o conhecimento e autorização dos seus supervisores.

“Os empréstimos eram contratados por meio das instituições bancárias sem o conhecimento ou autorização dos segurados, causando prejuízo não apenas aos beneficiários do INSS mas também à própria previdência social”, explica o delegado.

As condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, inserção de dados falsos no sistema informativo do INSS, entre outros, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão.

As duas estagiárias serão interrogadas e indiciadas. As investigações estão em curso com a análise do material apreendido, visando a identificação dos demais membros da organização.