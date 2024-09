CNH Popular 2024: Candidatos enfrentam site fora do ar logo após lançamento

A edição de 2024 do Programa CNH Popular foi lançada na manhã desta quinta-feira, 12. Ao todo, serão ofertadas 25 mil habilitações, de forma gratuita, nas categorias A (moto) e B (carro). Um evento de lançamento ocorreu no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Poucos minutos após a abertura das inscrições, no entanto, candidatos relataram dificuldades de acessar a plataforma de inscrições do programa.

O cadastro para o CNH Popular 2024 deve ser feito de forma virtual, na página cnhpopular.ce.gov.br. Os candidatos inscritos no programa também devem acompanhar o andamento das etapas na página específica do portal do Detran-CE.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sem saber que as inscrições ocorrem exclusivamente online, diversos candidatos foram presencialmente ao posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy. “Houve uma confusão de informações, muitas pessoas postaram nas redes sociais que o lançamento e as inscrições seriam aqui [RioMar Kennedy]”, disse um dos presentes, José Leonardo Vasconcelos, 18, de Fortaleza.