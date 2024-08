MPCE apura tentativa de fuga ocorrida na UP-Itaitinga2 no sábado

Imagens de câmeras de vigilância foram solicitadas pelo órgão para entender melhor as circunstâncias do caso, em que três policiais penais foram rendidos e um preso, baleado

O Ministério Público Estadual (MPCE) tem procedimento em andamento para apurar as circunstâncias da tentativa de fuga ocorrida na noite de sábado, 3 , na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto ( UP- Itaitinga2 ).

Gesteira contou que esteve na UP-Itaitinga2 no sábado. Conforme as informações preliminares que obteve, os presos renderam, primeiramente, um policial penal, utilizando o que seria um simulacro de arma de fogo.

O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindppen-CE) afirma que ouviu os policiais rendidos e que estes relatam “categoricamente” que a arma usada era verdadeira.



O promotor também relata que apurou que os presos não chegaram a deixar a unidade, sendo contidos na área comum, no chamado quadrante. No momento em que eles se preparavam para subir no telhado, houve o confronto com o policial que estava na guarita. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), um preso foi baleado, mas, socorrido, não corre risco de morte.

Gesteira também afirmou que não houve danos graves à estrutura da unidade. Ele comentou a profusão de informações desencontradas que surgiram nas redes sociais no sábado, destacando o sofrimento que os relatos trouxeram a familiares de policiais penais e presos. O promotor afirmou que o incêndio registrado em imagens na noite de sábado não ocorreu no presídio.