Sogra e nora são presas com 11,5 kg de cocaína na BR-116, em Itaitinga

Duas mulheres, que são sogra e nora, foram presas na noite desta terça-feira, 13, após serem abordadas com 11,5 quilos (kg) de cocaína no km 19 da BR-116, no município de Itaitinga, a 31,01 km de Fortaleza. Os entorpecentes seriam distribuídos em Iguatu e Juazeiro do Norte.

A droga estava dentro da bagagem de mão das suspeitas, de 59 e 19 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), elas disseram que foram abordadas por uma pessoa que ofereceu dinheiro para elas transportarem a droga da Capital para o interior.