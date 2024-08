Cearense de dois anos consegue dose do medicamento "mais caro do mundo" após ação judicial

Além de Antony, outras duas crianças cearenses já haviam conseguido o medicamento por meio de decisão judicial, no entanto, ambas tiveram que viajar a outros estados para tomar a medicação

Além de Antony, outras duas crianças cearenses já haviam conseguido o medicamento por meio de decisão judicial, no entanto, ambas tiveram que viajar a outros estados para tomar a medicação. O menino, por sua vez, foi ao Hospital Infantil Albert Sabin , em Fortaleza, para tomar a dose de Zolgensma.

Conforme a tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), o fármaco custa cerca de R$ 6,4 milhões, sendo considerado o mais caro do mundo.

Aos dois anos de idade, o cearense Antony Teixeira recebeu a dose única de Zolgensma , medicamento indicado para o tratamento de bebês e crianças pequenas com Atrofia Muscular Espinhal (AME). O acesso ao fármaco é resultado de um processo aberto quando o menino tinha apenas sete meses. A ação tramitou na Justiça durante 19 meses e, em junho deste ano, foi expedida a decisão a favor de Antony.

Quando tinha seis meses de vida, Antony foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, uma doença hereditária rara. Imediatamente a criança começou a utilizar outro medicamento de alto custo, o Spinraza, cuja aplicação era realizada a cada quatro meses no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.

Ao O POVO, a mãe de Antony, Gessica Teixeira, 28, elencou as dificuldades enfrentadas ainda no diagnóstico do menino. Segundo ela, o garoto “sempre foi hipotônico e sempre teve respiração muito ofegante”.

“Assim que descobrimos ele iniciou tratamento com Spinraza. Com oito meses de vida iniciamos então uma grande luta para conseguirmos o tão sonhado Zolgesma”, afirma.