Quatro presos são atingidos por bala de borracha em presídio no Ceará

Quatro detentos da Unidade Prisional Sobreira Amorim, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, foram atingidos por balas de borracha durante procedimento para vestirem uniformes, na noite dessa quarta-feira, 22. Um policial penal teria disparado as munições contra a parede, mas as balas ricocheteiaram e acertaram os detentos. O agente foi detido e liberado após audiência de custódia.

De acordo com o advogado do Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen-Ce), Everton Rodrigues, os tiros foram disparados em decorrência do não cumprimento do comando dado pelo policial e pelo chefe de equipe.