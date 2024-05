Ceará: 73% dos presos que fogem de penitenciárias são recapturados

SAP aponta que presos aproveitam a oportunidade do trabalho para fugir. Para impossibilitar as ações, o órgão afirma ter reforçado as escoltas

Desde a criação da SAP, no ano de 2019, foram registradas fugas de 191 detentos, destes, a inteligência da Secretaria junto a outras forças de segurança, recapturaram 149 foragidos. No período, nove deles morreram por motivos diversos nas ruas.

O último preso recapturado foi Jean Lima, que fugiu em 4 de julho de 2023. A prisão dele foi realizada em 16 de maio de 2024. O homem possui antecedentes por furto, roubos e crimes ambientais.

Ele foi recapturado no bairro Mondubim. Contra o foragido, existiam três mandados de prisão em aberto, sendo dois na 16ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza e um na 13ª Vara Criminal de Fortaleza. Conforme a SAP, a maior parte das fugas ocorre com internos que aproveitam a oportunidade do trabalho e abusam da confiança. Para evitar as evasões, houve reforço das equipes de escolta.

Conforme a SAP, o governador Elmano de Freitas sancionou duas leis que impactam na administração penitenciária, sendo a primeira que paga horas extras aos policiais que atuam em projetos de ressocialização e uma que isenta impostos de quem recebe esses extras.