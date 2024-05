Operação Rigore: 44 mandados de prisão são cumpridos no Ceará e em oito estados

A operação "Rigore", deflagrada na manhã dessa quarta-feira, 22, cumpriu 44 mandados de prisão preventiva em municípios cearenses e de outros oito estados do Brasil. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com o objetivo de prender integrantes de um grupo criminoso com atuação no Cariri e no Sertão dos Inhamuns.

Cerca de 240 agentes participaram dos trabalhos nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Assaré, Várzea Alegre, Tauá, Horizonte, Pacatuba, Maranguape, Maracanaú e Fortaleza. Os mandados também foram cumpridos em Pernambuco, Maranhão, Piauí, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

