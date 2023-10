Grupo armado invade distribuidora em Itaitinga e rende funcionários

Criminosos fugiram subtraindo dinheiro da distribuidora de alimentos. Durante a ação, criminosos apontam as armas para os funcionários

Funcionários de uma distribuidora de alimentos, localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, passaram momentos de terror durante um roubo na empresa, na terça-feira, 3.

Criminosos armados invadiram o imóvel com armas longas, renderam os funcionários e os colocaram dentro de uma sala. O grupo estava encapuzado e a todo momento apontava as armas para as vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os criminosos fugiram levando uma quantia em dinheiro e os aparelhos celulares dos funcionários. Eles utilizavam uma caminhonete na ação.