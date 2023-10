Motociclista morre ao colidir com poste em via de Fortaleza

A vítima morreu no local, que ficou sem energia após o acidente

Um motocilista morreu ao colidir com um poste na avenida Presidente Castelo Branco, em Fortalea. A via também é conhecida como Leste Oeste. O caso foi registrado na terça-feira, 3, no bairro Jacarecanga.

As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A vítima morreu no local e o trânsito ficou parado no local, que ficou sem fornecimento de energia elétrica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a SSPDS, o 10º Distrito Policial deve apurar as circunstâncias do acidente. O órgão não informa nomes de vítimas.