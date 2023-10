Mulher e namorado são mortos durante discussão com ex em Fortaleza

Karine, 22 anos, e o namorado, Italo, de 32 anos, que estava armado, foram tomar satisfação com o ex de Karine. Durante a discussão, o homem pegou a arma de Ítalo e matou o casal

Carine Pereira Ferreira, de 22 anos, e o namorado Ítalo Carlos Ambrósio de Oliveira, de 32 anos, foram mortos a tiros no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 4.

Conforme O POVO apurou, o casal discutiu depois que Ítalo encontrou mensagens de Carine com o ex namorado e os dois foram até a casa do rapaz. Ítalo foi até o local armado e no momento da discussão, de acordo com a apuração, o ex-namorado de Carine desarmou o homem e atirou contra o casal.

Conforme o relato da Polícia, o casal havia passado a noite ingerido bebida alcoólica.