Dez passageiros feridos em acidente na BR 116 continuam em observação no IJF

Vítimas estavam em ônibus com destino a Morada Nova que tombou e caiu em um canal em Itaitinga, na noite desta sexta-feira, 5 de maio

Dez passageiros do ônibus que caiu em uma ribanceira na BR-116 na noite desta sexta-feira, 5 de maio, que foram socorridos ao Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza, continuam em observação neste sábado, 6. Nenhum óbito foi registrado em decorrência do acidente.

O ônibus prestava serviço à Prefeitura de Morada Nova, na microrregião do Baixo Jaguaribe, e levava 25 passageiros do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que faziam tratamentos na capital cearense, ao município.

O ônibus, que havia saído de Fortaleza com destino a Morada Nova, saiu da pista e tombou em um canal no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com o acidente, 15 pessoas ficaram feridas.

Vítimas foram socorridas no local por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Feridos foram encaminhados ao IJF e ao Hospital Municipal de Itaitinga.

Ao todo, chegaram ao IJF quatro mulheres, duas crianças e cinco homens, entre eles o motorista do ônibus, que ficou preso às ferragens e chegou ao hospital em um estado mais delicado, porém consciente. Uma mulher já teve alta.