Uma visitante foi interceptada ao tentar entrar com 34 gramas de maconha na unidade prisional Professor José Sobreira Amorim, localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado nesse sábado, 22, durante a visita social na unidade prisional. As informações são da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP).

A mulher passava pelos procedimentos de segurança para visitar um detento quando foi flagrada por uma equipe plantonista, que percebeu os ilícitos no corpo durante a verificação do bodyscan. A visitante e o detento que receberia a visita foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Horizonte para realizar os procedimentos legais.

Na quarta-feira, 19, também houve apreensão de entorpecentes na entrega dos malotes, que são os produtos enviados pelos respectivos familiares aos internos. Esses produtos passam obrigatoriamente por vistoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Loja de shopping no bairro Sapiranga é assaltada por homem armado

"Morro de medo de ele me matar", disse estudante vítima de feminicídio

Tentativa de chacina: criança é um dos 6 feridos na Sapiranga, apontam moradores

Tags