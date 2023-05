Ônibus sai da pista e cai em ribanceira na BR-116, em Itaitinga

Um ônibus com passageiros saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 5. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local atendendo a ocorrência. O acidente foi registrado no quilômetro 17, por volta das 19h10min. Ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com a PRF, o ônibus seguia para Morada Nova, na região do baixo Jaguaribe. As causas do sinistro ainda não foram informadas. O veículo tombou às margens de um canal que passa por baixo do viaduto Deputado Edson Queiroz Filho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestam socorro às vítimas. O POVO apurou que há crianças entre os passageiros. A PRF informou que o trânsito está parado no trecho onde o acidente foi registrado e pede que os condutores abram passagem para os veículos de emergência que tentam chegar ao local.

Atualizada às 20h48min