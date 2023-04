Homem é morto e outro é baleado durante ação criminosa em Itaitinga, no Ceará

O caso segue sendo investigado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE)

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo durante uma ação criminosa na noite desta terça-feira, 13. O caso aconteceu em uma via pública no bairro Novo Ancuri, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Um outro foi baleado e socorrido, o caso segue sendo investigado pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE).

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil estiveram no local e coletaram materiais que serão utilizados nas ações policiais.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377-1121



