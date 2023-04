Loja de shopping no bairro Sapiranga é assaltada por homem armado

Uma loja dentro de um shopping localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, foi assaltada por um criminoso armado neste sábado, 22. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Aparelhos celulares foram subtraídos do estabelecimento comercial.

De acordo com a Pasta, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de roubo em uma loja dentro do shopping. Um homem armado entrou no estabelecimento e roubou os aparelhos. "As equipes seguem em diligências com o a finalidade de identificar e prender o autor do crime.

A Polícia Civil do Ceará, por sua vez, pontuou a importância de o responsável pelo estabelecimento comercial comunicar o fato por meio do Boletim de Ocorrência (BO).

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Via Sul Shopping informou que tomou conhecimento do ocorrido em uma de suas lojas e "esclarece que a ação foi pontual, sem o registro de feridos'.

O shopping informou ainda que está à disposição das autoridades para apoiar o esclarecimento dos fatos e "reforça que o empreendimento preza pela segurança em suas operações e pelo bem estar de seus parceiros e clientes", divulgou o Via Sul.

