Superlotação, insalubridade e risco de fuga: OAB pede interdição parcial de presídio em Itaitinga

A solicitação acontece após inspeção no último dia 24 de janeiro. O presídio registrou um motim uma semana após a inspeção. Sete detentos ficaram feridos

Superlotação, infiltrações, falta de ventilação, sujeira e risco de fuga. Essas são algumas situações identificadas na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em Itaitinga, pela Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE). Diante da situação, um dos presídios mais antigos ainda em funcionamento no Ceará pode ser parcialmente interditado.

A visita de inspeção foi realizada no último dia 24 de janeiro. “Um dos problemas mais graves constatados na inspeção foi a crise da superlotação das celas onde ficam recolhidos os presos. O Presídio da CPPL 2 está com a capacidade de presos acima do permitido, uma superlotação superior a 108%”, destaca Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-CE.

O presídio registrou um motim uma semana após a inspeção, na noite do dia 31 de janeiro. Sete detentos ficaram feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A OAB apontou outras irregularidades: infiltrações no prédio, falta de ventilação, condições insalubres de trabalho para os funcionários, sujeira e risco de fugas. Segundo a entidade, o presídio também afronta "vários dispositivos da lei", os quais determinam a realização de ações de socialização e trabalhos para ocupar os detentos.

Para Rayssa Gomes Mesquita, membro da Comissão de Direito Penitenciário da OAB-CE, a interdição da CPPL 2 "é medida necessária para que seja assegurado aos internos o mínimo de dignidade e salubridade, bem como garantido o cumprimento de suas penas na forma da lei, sempre com vistas à ressocialização”.

O pedido de interdição parcial da unidade será encaminhado à Corregedoria Geral dos Presídios para que haja a transferência imediata dos presos que excederem a capacidade máxima de 964 internos.

Segundo a Lei de Execução Penal brasileira, compete ao juiz da execução interditar, em parte ou totalmente, os estabelecimentos penais que estiverem funcionando em condições inadequadas.



O POVO procurou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) nessa quinta, 23, e na manhã desta sexta, 24, por meio de telefone, mensagem e e-mail, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. (Colaborou Marcela Tosi)

Sobre o assunto Dono de posto compra 15 mil litros de gasolina sem nota e é autuado por receptação

Policiais penais impedem fuga após 25 presos serrarem grades na UPPOO II

Três pessoas são atropeladas por caminhão na CE-350

Presos são autuados por tentativa de homicídio de outro detento

Motim é registrado em presídio de Itaitinga e sete presos ficam feridos

Tags