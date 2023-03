Dono de posto compra 15 mil litros de gasolina sem nota e é autuado por receptação

O proprietário de um posto de combustível localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira, 7, após comprar 15 mil litros de gasolina sem nota fiscal, ou seja, o produto era roubado. A prisão foi realizada por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).





Conforme o delegado Rafael Biazi, a vítima noticiou o roubo da carga de combustível à Polícia Civil na segunda-feira, 6. Diante do rastreamento do caminhão foi constatado que o veículo esteve no posto localizado no bairro Jaboti, em Itaitinga. Na ocasião, os policiais civis foram até o local e o proprietário confirmou que recebeu R$ 15 mil litros de combustível na segunda-feira. O homem informou que não possuía o nome do vendedor nem o valor, mas que o pagamento seria feito posteriormente após a apresentação da nota fiscal.

A vítima trabalhava como motorista de caminhão fazendo entrega de combustíveis e foi abordada por criminosos em dois veículos que anunciaram o roubo. Ele foi arrebatado e mantido em cárcere até que houvesse a venda do material. O líquido foi retirado do caminhão-tanque e o veículo foi abandonado. Outro detalhe informado pelo delegado é que o caminhão foi recuperado.

Diante disso, ele foi autuado por receptação qualificada. De acordo com o delegado, a principal orientação para os compradores é que exijam a nota fiscal e não comprem produtos com a promessa de apresentação de nota fiscal posterior. A nota é o que comprova a procedência lícita do produto no ato do negócio.

