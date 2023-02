Três pessoas são atropeladas por caminhão na CE-350

Um caminhão atropelou três pessoas em uma curva no km 22 da rodovia CE-350, em Itaitinga, a 30,9 km de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 13. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), entre as vítimas, estavam duas mulheres - uma delas era idosa - e uma criança.

As mulheres e a criança foram socorridas ainda conscientes em uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Sobre o assunto Presos são autuados por tentativa de homicídio de outro detento

Motim é registrado em presídio de Itaitinga e sete presos ficam feridos

Mais de 140 kg de drogas são apreendidos em casa na Região Metropolitana de Fortaleza

Caminhão tomba e interdita trecho da BR-116 em Itaitinga

Policial penal e dois detentos são presos suspeitos de furto de biquínis em presídio de Itaitinga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags