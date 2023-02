Motim é registrado em presídio de Itaitinga e sete presos ficam feridos

Repórter do caderno de Cidades

Um motim foi registrado na noite dessa terça-feira, 31, na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (antiga CPPL II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Sete presos ficaram feridos.



Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), internos das alas B e C arremessaram garrafas cheias de água, entre outros, objetos em direção aos policiais penais acionados para contê-los.



O Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) foi acionado e também foi alvo de agressões físicas e verbais, prosseguiu a SAP.

"Nesse instante, o GAP, composição tática de policiais penais do sistema prisional do Ceará, agiu com uso diferenciado da força através de equipamentos não letais de elastômetro ("balas de borracha" e bombas de efeito moral", diz a nota.



O GAP conseguiu controlar o motim “de forma rápida” e os presos envolvidos foram autuados em uma delegacia de Polícia. "Todos responderão administrativamente e criminalmente pelos atos", informou a SAP.



