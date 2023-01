Mais de 140 kg de drogas são apreendidos em casa na Região Metropolitana de Fortaleza

Mais de 140 quilos (kg) de drogas form apreendidos em uma casa na Região Metropolitana de Fortaleza na última sexta-feira, 27. A Polícia Civil do Estado do Ceará (Pc-CE) apreendeu 148,9 kg de maconha e uma quantidade de cocaína durante uma ação no município de Itaitinga, a 30,9 km de Fortaleza.

A Polícia, por meio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana, receberam denúncias sobre um imóvel no bairro Jabuti, utilizado para esconder objetos de furtos. Suspeitos de envolvimento com os crimes estão sendo procurados.

Em buscas ao local indicado pela denúncia, os policiais civis encontraram maconha, cocaína, um notebook, um carro que seria utilizado pelo grupo criminoso envolvido no esquema, quatro celulares, uma balança de precisão e uma maleta de ferramentas.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Itaitinga. Um procedimento por tráfico de drogas foi instaurado, para subsidiar a investigação.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377 1121

