Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável em Caucaia

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável nessa segunda-feira, 2, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, de 13 anos, seria enteado do irmão do suspeito, conforme a investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com a Secretaria da Seguraça Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi preso no bairro Parque Soledade. A denúncia foi registrada pela avó da vítima, e os agentes chegaram até o irmão do padrasto da criança. O crime seria praticado há sete anos, desde que a vítima tinha 6 anos.

O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia e depois encaminhado a uma unidade prisional.

