Mulher de 41 anos, deixada em via pública desacordada, é estuprada em Itaitinga

Uma mulher de 41 anos foi deixada desacordada e depois estuprada em via pública ao lado de um estabelecimento no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima foi abandonada no local durante a madrugada, ao lado do Centro Comercial Ponta da Serra. Um indivíduo se aproximou, por volta das 5 horas da madrugada do dia 20 de março, e cometeu o estupro. A ação criminosa foi filmada por meio de câmeras de seguranças.

A mulher é deixada em um canto do lado de fora do estabelecimento, que já estava fechado, conforme mostram as imagens obtidas pelo O POVO. Há movimentação de cerca de sete pessoas perto do local, fora do comércio. A vítima, ainda desacordada, permanece em via pública até o grupo ir embora, aponta o vídeo da cena.

As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento do estupro: o criminoso que passava na rua vê a mulher em situação de vulnerabilidade e comete crime. Depois de aparentemente perceber que um carro se aproximava, ele sai de cima de vítima como se nada tivesse acontecido.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, o órgão informou que a Delegacia Metropolitana de Itaitinga é responsável pela investigação e que a vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar da região. Passados dez dias do caso, o criminoso ainda não foi preso.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377 1121

