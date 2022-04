Vítima de estupro e outras pessoas prestam depoimento à Polícia; criminoso ainda não foi preso

Moradores encontraram a mulher de 41 anos caída no chão com fezes e sangue. A vizinhança acreditava que ela estava morta e acionou a Polícia

A mulher vítima de estupro em via pública no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e aproximadamente seis pessoas foram ouvidas pela equipe da Polícia Civil de Itaitinga. Os moradores foram os primeiros a encontrar a mulher de 41 anos, após o estupro, caída no chão, com sangue e fezes, por isso, acreditavam que ela estava morta. Imediatamente, a vizinhança acionou a Polícia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A Polícia Militar, por sua vez, acionou o Serviço Médico de Urgência (Samu) que socorreu a vítima a uma unidade de saúde.



No local do crime há pontos com câmeras de segurança. A vítima estava em um bar com conhecidos, que ao verificarem a situação de embriaguez, a abandonaram do lado de fora do estabelecimento. Havia aproximadamente sete pessoas no local, mas ninguém a levou embora. As câmeras de segurança mostram que ela permaneceu deitada, desacordada. Por volta das 5 horas da madrugada, um indivíduo se aproximou e a estuprou. Ele só saiu quando percebeu um carro se aproximando na via.

Sobre o assunto Mulher de 41 anos, deixada em via pública desacordada, é estuprada em Itaitinga

Homem é preso por estupro de vulnerável contra menina de 12 anos no interior do Ceará

Mulher é presa por ser conivente com abuso sexual da própria filha em Tauá

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já pela manhã, a vizinhança viu que a mulher estava no chão, com fezes e sangue. Pensaram que ela havia morrido e acionaram a Polícia. A Polícia Militar acionou o Samu, que a levou para o hospital. A vítima esteve na Delegacia de Itaitinga, onde prestou depoimento. Outras pessoas também foram ouvidas sobre o caso. Quem deixou a mulher sozinha, em estado de vulnerabilidade, também pode responder por omissão, conforme O POVO apurou. No entanto, o foco do momento é capturar o criminoso responsável pela ação.

A situação deixou os moradores do bairro Ponta da Serra com medo. A vizinhança teme o homem que cometeu o crime. Como ele ainda não foi preso, O POVO apurou que pessoas acham que ele pode atacar novamente, inclusive contra crianças da localidade, em razão dele ter procurado uma pessoa em vulnerabilidade para cometer a o estupro.

O POVO não divulga o vídeo do crime em razão da explícita violência sexual e exposição da vítima.

SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, investiga um caso de estupro ocorrido em via pública no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, pertencente à Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) do Estado. O fato ocorreu no último dia 20 de março. A vítima, uma mulher de 41 anos, foi socorrida para uma unidade hospitalar da região. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Itaitinga, unidade da Polícia Civil que apura os fatos. Oitivas estão em andamento. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3377-1121, da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags