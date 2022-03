Mulher é presa por ser conivente com abuso sexual da própria filha em Tauá

Os crimes aconteceriam enquanto a mulher estava no trabalho. Na época, a criança tinha apenas 9 anos

Na ultima quarta-feira, 30, no municipio de Tauá, localizado a 342,1 km da Capital cearense, uma mulher de 36 anos foi presa por omitir socorro e ser conivente com o estupro da própria filha. A investigação policial aponta que os crimes foram cometidos em 2020 pelo então companheiro da mulher, padrasto da vítima. A menina tinha apenas 9 anos na época. O suspeito está preso.



Os crimesa conteceriam enquanto a mulher estava no trabalho. A menina teria relatado os crimes para a mãe, no entanto, a mesma teria omitido o socorro. Segundo informações da Polícia Civil, ele tentou cometer o mesmo crime com a irmã da menina, uma adolescente de 13 anos.

Sobre o assunto Angélica relata ter sofrido abuso sexual na gravação do hit 'Vou de Táxi'

Homem é preso por divulgar vídeos íntimos da própria esposa em Beberibe

Caso Alana: mulheres relatam ter sofrido assédio sexual e moral por empresário

Mulher de 41 anos, deixada em via pública desacordada, é estuprada em Itaitinga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O homem acabou condenado por estupro de vulnerável e foi preso no ano de 2020. Atualmente ele se encontra em uma unidade penitenciária cumprindo pena. As meninas, hoje com 11 e 15 anos, são acompanhadas pelo Conselho Tutelar da região e estão aos cuidados da família.

A mãe delas, que estava com um mandado de prisão condenatória de 21 anos e três meses em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, estava foragida.



Na manhã de ontem, a mulher foi encontrada no local de trabalho. Ela foi conduzida a uma unidade policial, onde encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam porque, segundo a família, há indícios de que a menina era abusada por outros homens, amigos do padrasto da vítima.



Tags