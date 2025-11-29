Com Manobra de Heimlich, guarda municipal salva bebê de 6 meses

Momento em que família chega com bebê desacordado na Secretaria de Segurança de Irauçuba foi registrado pela câmera do local / Crédito: Reprodução/Secretaria de Segurança de Irauçuba

Um bebê de 6 meses teve sua vida salva por um guarda municipal após ficar desacordado por conta de um engasgo no município de Irauçuba, a 333 km de Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 28. O momento foi registrado pela câmera da Secretaria de Segurança da cidade, que registrou o momento em que os familiares da criança chegaram em busca de ajuda já com o recém-nascido desacordado.

Segundo a Guarda Municipal, o bebê estava quase sem sinais vitais, roxo e desacordado quando recebeu socorro de um agente identificado como Ferreira, comandante da corporação. A técnica utilizada foi a manobra de Heimlich, recomendada em caso de engasgo, que possui uma forma específica de ser aplicada em bebês de colo. Logo após a manobra, o quadro de saúde do bebê melhorou e o guarda levou a criança para o Hospital Municipal de Irauçuba, onde o menino recebeu uma avaliação médica. Até o momento, a família do bebê ainda não foi identificada. Manobra de Heimlich: como aplicar em bebês? Em casos de engasgo grave, a recomendação é que seja feita a manobra de Heimlich, responsável por salvar a vida de várias pessoas. Desenvolvida pelo Dr. Henry Heimlich em 1974, a manobra é utilizada para desobstruir as vias respiratórias, tanto em adultos quanto em crianças.