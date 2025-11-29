Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Manobra de Heimlich, guarda municipal salva bebê de 6 meses

Caso que aconteceu no município de Irauçuba e foi registrado pelas câmeras da Secretaria de Segurança. Criança foi encaminha ao hospital
Atualizado às Autor Arthur Albano
Arthur Albano Estagiário
Tipo Notícia

Um bebê de 6 meses teve sua vida salva por um guarda municipal após ficar desacordado por conta de um engasgo no município de Irauçuba, a 333 km de Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 28.

O momento foi registrado pela câmera da Secretaria de Segurança da cidade, que registrou o momento em que os familiares da criança chegaram em busca de ajuda já com o recém-nascido desacordado.

Segundo a Guarda Municipal, o bebê estava quase sem sinais vitais, roxo e desacordado quando recebeu socorro de um agente identificado como Ferreira, comandante da corporação. A técnica utilizada foi a manobra de Heimlich, recomendada em caso de engasgo, que possui uma forma específica de ser aplicada em bebês de colo.

Logo após a manobra, o quadro de saúde do bebê melhorou e o guarda levou a criança para o Hospital Municipal de Irauçuba, onde o menino recebeu uma avaliação médica. Até o momento, a família do bebê ainda não foi identificada.

Manobra de Heimlich: como aplicar em bebês?

Em casos de engasgo grave, a recomendação é que seja feita a manobra de Heimlich, responsável por salvar a vida de várias pessoas. Desenvolvida pelo Dr. Henry Heimlich em 1974, a manobra é utilizada para desobstruir as vias respiratórias, tanto em adultos quanto em crianças.

No entanto, a exceção para sua aplicação é no caso de engasgos em bebês. Como o corpo deles ainda está se desenvolvendo e possui uma fragilidade, existe uma técnica diferente na hora de salvar os pequenos.

O desengasgo em bebês se caracteriza por golpes nas costas, entre as escápulas (ossos duros das costas), e compressões no tórax, no qual se aplicam cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas.

A manobra de desengasgo em bebês é feita colocando o recém-nascido sobre a perna, de cabeça para baixo, numa posição da cabeça mais baixa que o resto do corpo e aplicando os golpes nas costas de maneira firme.

Em seguida, deve-se colocar o bebê de bruços, de barriga para baixo, com a cabeça mais inclinada, de forma que a ação da gravidade auxilie na manobra. É importante que responsáveis tenham uma resposta rápida em caso de engasgo grave, porque uma pessoa não consegue ficar mais que três minutos sem respirar, fazendo com que o engasgo evolua para uma parada cardiorrespiratória.

