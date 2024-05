Motorista de ambulância morre após colisão contra caminhão na BR 222, entre Forquilha e Irauçuba

O motorista ficou preso às ferragens e, no momento em que o Corpo de Bombeiros chegou no local, ele já estava morto

O motorista de uma ambulância da Prefeitura de Irauçuba morreu e um passageiro teve escoriações leves após colisão contra um caminhão no km 180 da BR 222, entre o município de Forquilha e Irauçuba, na noite dessa segunda-feira, 22.

O motorista ficou preso às ferragens e, no momento em que o Corpo de Bombeiros chegou no local, ele já estava morto. Os socorristas foram acionados por volta das 22h35 e chegaram no local do acidente cerca de 30 minutos depois.