Motociclista morre após colidir com veículo na BR-222

Vítima morreu ainda no local do acidente; o condutor do carro teve ferimentos leves e foi levado a uma emergência próxima à rodovia

Um motociclista de 44 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na noite desse domingo, 14, após um acidente na altura do quilômetro (km) 144 da BR-222, localizado no município de Irauçuba, a 157 km de Fortaleza. Na ocasião, o condutor da moto colidiu com um carro de passeio e morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após a moto Honda POP, de cor preta, invadir a contramão e se chocar frontalmente com um GM Classic de mesma cor.