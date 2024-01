Quase 1.000 suspeitos de participar de organização criminosa foram presos no Ceará em 2023

Número representa aumento de 11,3% na comparação com 2022, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS)

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), e foram informados a pedido do O POVO nessa semana.

Somente a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu no primeiro semestre do ano passado, 104 suspeitos de envolvimento com organizações criminosas, sendo que 13 deles foram apontados como lideranças nesses grupos.



De acordo com os dados da Supesp, as prisões ocorridas no ano passado representam um aumento de 11,3% em comparação com 2022, quando 891 pessoas foram presas — 532 em flagrante e 359 através de mandado.



O número, porém, é mais baixo que o registrado em anos anteriores. Conforme dados repassados pela SSPDS através da Lei de Acesso à Informação (LAI), em 2018, por exemplo, apenas em prisões em flagrante, 1.017 pessoas foram capturadas por crimes da LOC.



Veja os dados completos na tabela abaixo — a SSPDS informou só ter registros de prisões na Lei 12.850/2013 a partir de 2018 e prisões por mandados a partir de 2022:



Dentre as prisões realizadas no ano passado estão aquelas que foram feitas no contexto de uma operação deflagrada em novembro em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Nessa quinta-feira, 11, o Ministério Público Estadual (MPCE) ofertou denúncia à Justiça contra 16 pessoas investigadas nessa operação.