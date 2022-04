Trio acusado de homicídio é preso no município de Irauçuba

Nessa quinta-feira, 7, foram presos três homens suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 46 anos a golpes de faca. O crime ocorreu em agosto de 2021 na cidade de Irauçuba, localizado a 163,7 km da Capital cearense.

Jonas Gomes Lima, 21 anos, que possui antecedentes criminais por violação de domicílio, foi localizado em seu local de trabalho, em uma fábrica de calçados do município. Mateus Gomes Lima, 25 anos, foi preso também no local de trabalho onde prestava serviço de pedreiro. O terceiro e último suspeito, Manoel dos Santos Moreira, 27 anos, foi capturado no centro da cidade após investigações da Polícia.

Sobre o assunto Polícia rodoviária apreende 142 quilos de maconha que seriam entregues em Sobral

Irauçuba: acidente na BR-222 deixa ao menos um morto

Homem é indiciado após divulgar fotos e vídeos íntimos de ex-companheiro no Ceará

Batida entre ônibus e caminhão deixa motorista ferido em Irauçuba

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme apurações, o crime ocorreu sob motivação relacionada a uma discussão ocorrida entre vítimas e suspeitos. Após as prisões, o trio foi encaminhado à Delegacia Municipal de Itapajé e segue à disposição da Justiça. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).



Tags