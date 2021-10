Polícia rodoviária apreende 142 quilos de maconha que seriam entregues em Sobral

06:15 | Out. 27, 2021

Na noite dessa terça-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu veículo que transportava 142,9 kg de maconha. O entorpecente estava sendo transportado de Fortaleza para Sobral.

Por volta das 19h, no quilômetro 160 da BR-222, agentes da PRF que faziam policiamento na região abordaram um veículo Renault Logan de cor prata. O carro, emplacado em Belo Horizonte (MG), pertence a uma locadora e levava, além da droga, três homens. Conforme a Polícia, dois têm 23 anos e o outro, 25.

Ao realizar a fiscalização, os policias encontraram os pacotes com a droga no porta-malas. Foi constatado também que existia um Boletim de Ocorrência registrado pelos proprietários do veículo indicando que o mesmo foi alugado e não devolvido.

A droga, o veículo e os três homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.

