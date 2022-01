Homem é indiciado após divulgar fotos e vídeos íntimos de ex-companheiro no Ceará

As imagens foram divulgadas após o termino do relacionamento. Esse tipo de crime é chamado de "pornografia de vingança"

Um homem de 54 anos foi indiciado pela Polícia Civil por divulgar fotos e vídeos íntimos de seu ex-companheiro, de 40 anos, após o término do relacionamento. Imagens da vítima foram espalhadas em, pelo menos, três grupos de redes sociais. O crime aconteceu em novembro de 2021, em Irauçuba, a 157,3 km de Fortaleza. Nessa quarta-feira, 26, houve o indiciamento do suspeito.



A vítima buscou a Polícia Civil para afirmar que recebia ameaças do ex-companheiro após o fim de relacionamento de quatro anos. Além das ameaças, o próprio investigado informou ao ex-namorado que compartilhou imagens e vídeos deles em grupos de redes sociais de vendas e comércios de Irauçuba.

Sobre o assunto Líder de quadrilha que atuava também no Ceará é preso por extorquir LGBTs com vídeos íntimos

Homem é preso acusado de extorquir autoridade religiosa em Quixadá

BBB 22: perfis se unem em campanha contra vazamento de vídeos íntimos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As equipes solicitaram a retirada das imagens dos grupos e instaurou o inquérito. O homem foi indiciado por divulgação de cena de sexo ou de pornografia.

“Esse crime específico é considerado como pornografia de vingança. Que acontece quando, depois do término de um relacionamento, um dos envolvidos divulga imagens íntimas do outro, expondo aquela pessoa por conta do sentimento de vingança”, descreveu a delegada Flávia Fonseca, titular da Delegacia Municipal de Amontada, no boletim da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Tags