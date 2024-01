Militar reformado do Exército é baleado ao reagir a tentativa de roubo em Fortaleza

Dois suspeitos de praticar o crime são procurados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Os dois suspeitos ainda não foram encontrados. A PM disse que as buscas seguem sendo realizadas para identificar e prender os suspeitos da tentativa de roubo.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que, durante a ação, houve um confronto e o militar foi lesionado. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida para o Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira - Frotinha Parangaba, sem risco de morrer.

Um soldado reformado do Exército foi baleado após reagir a uma tentativa de roubo na noite dessa sexta-feira, 8, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza . O caso ocorreu após dois suspeitos armados em uma moto tentarem levar os pertences da vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181